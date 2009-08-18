Начальника одного из отделов КГГА поймали за руку на взятке

В минувшую пятницу работники Центрального антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали при получении 16 тысяч долларов взятки начальника одного из отделов Управления разрешительной документации и организационно-правовых вопросов КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальник ГУБОП – начальник Центрального Антикоррупционного бюро Вадим ЛАШУК.

По его словам, должностное лицо требовало и получило эти средства за подготовку и утверждение предварительного вывода проекта отвода земельного участка в Дарницком районе столицы.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Как отметил В.ЛАШУК, проверяется информация о причастности должностного лица к другим фактам взяточничества.

Он отметил, что "Киев находится в зоне повышенного внимания подразделения, ведь достаточно часто в адрес стражей порядка поступают жалобы на коррумпированные действия чиновников в столице, которые тщательным образом проверяются".

Кроме того, В.ЛАШУК призвал граждан в случае вымогательства у них взятки обращаться непосредственно в Центральное антикоррупционное бюро по телефону 461-16-10, заверив, что все сигналы будут проверены и будут предприняты безотлагательные меры на прекращение коррупционных деяний.

В то же время он проинформировал, что две недели назад в составе Центрального антикоррупционного бюро был создан отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. "О первых результатах работы можно будет узнать вскоре, ведь уже сейчас работы у этого подразделения хватает", - сказал В.ЛАШУК.