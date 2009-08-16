Дело Зварича обрастает обвиняемыми

Все большим числом обвиняемых обрастает скандальное дело львовского экс-судьи Зварича.

Газета "Сегодня", ссылаясь на источники пишет, что факты взяток в особо крупных размерах подтверждает и Зварич, и те, от кого он получал и кому передавал деньги. Важные эпизоды, где фигурировали суммы в 100 и более тысяч долларов США, закреплены показаниями Александра Пасенюка, председателя Высшего админсуда, Петра Черепия, главы админсуда Ивано-Франковской области, другими фигурантами. «Черепий, с которого взята подписка о невыезде и которому предъявлено обвинение, сознался, что принес Зваричу $150 тыс. за одно интересное дело, а тот, в свою очередь, 140 тысяч отдал Пасенюку, — говорит один из «важняков» ГПУ. — Все трое это подтверждают на очных ставках. В качестве обвиняемых сейчас проходит девять человек, а едва начнется сессия Верховной Рады, будут направлены представления на арест еще 3—4 судей. Эти люди жили явно не по средствам, некоторые мотались за границу вместе с любовницами».

По словам следователя, руководитель группы Владимир Жербицкий в узком кругу обмолвился, что «дело Зварича» станет «вторым Нюрнбергским процессом» — на скамье подсудимых, мол, окажется около 20 человек. Сам Жербицкий газете это не подтвердил и не опроверг, а заявил, что общаться с прессой будет после приговора, но не исключил сюрпризов и до суда.

«Дело расследуется профессионально, и это дает надежду, что вина Зварича и других судей будет доказана в полном объеме. Но, зная некоторые чудачества, происходящие порой в судебной системе, можно ожидать чего угодно», — сказал «Сегодня» замгенпрокурора Ренат Кузьмин.

Напомним, долгое время скрывавшийся от следствия Зварич был задержан весной — якобы пришел поздравить жену и тещу с 8 Марта. Ему вменяются три статьи УК — злоупотребление властью или служебным положением, дача взятки, мошенничество.