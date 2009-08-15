Военные отдадут печально известную артбазу в Новобогдановке

Территорию 275-й артбазы в селе Новобогдановка Запорожской области планируется до конца текущего года освободить от арсенала оружия и передать ее для использования в гражданских целях. Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутных войск по логистике полковник Юрий ТОЛОЧНЫЙ во время пребывания в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ТОЛОЧНОГО, после вывоза боеприпасов земли технической территории базы нужно будет рекультивировать. После передачи участка обществу там можно будет сеять сельскохозяйственные культуры, сажать деревья и тому подобное.

В целом, с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории 275-й артиллерийской базы боеприпасов в Новобогдановке полностью завершена очистка от боеприпасов всей технической территории базы – это 145,5 га. Уничтожено 35,6 тыс. тонн боеприпасов. Демонтированы 35 бывших капитальных хранилищ хранения боеприпасов.

Справка УНИАН. Пожар на артбазе в Новобогдановке Мелитопольского района Запорожской области впервые произошел в мае 2004 года. в последующие годы склад горел еще дважды. Кроме обычных артиллерийских снарядов там хранились реактивные снаряды для установок «Град» и «Ураган», которые разлетелись вокруг на площади в десятки километров. Погибло семь человек, сотни получили ранения. Значительный убыток было нанесено сельским сооружениям.

По оценкам специалистов, в результате пожара были уничтожены или стали непригодными почти 1000 вагонов боеприпасов.