Проблемы с вывозом мусора в Тернополе не привели к вспышке инфекций

Проблемы с вывозом мусора в Тернополе не привели к росту количества кишечно-инфекционных заболеваний.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал и.о. главного санитарного врача городской санитарно-эпидемиологической станции Анатолий ПОЛИЩУК.

По его словам, санитарная ситуация в городе остается контролируемой. «Уровень обращений с кишечными заболеваниями аналогичен августу прошлого года, – сказал он. – В прошлую субботу было два обращения, в воскресенье – два, в понедельник – шесть, но четыре из них – это было отравление нитратами и нитритами людей, потреблявших арбузы. Позавчера не было ни одного обращения, вчера – одно».

Все заболевания А.ПОЛИЩУК не связывает с тем, что из города не вывозится мусор. Кроме этого, добавил он, в Тернополе проведена дезинфекция контейнеров и мест сбора и разлива мусора. По мере того, как отходы из города будут вывозить, эти места будут опять дезинфицировать.

Как сообщал УНИАН, 1 августа жители прилегающих к Малашовской мусорной свалке сел перекрыли дорогу на свалку, следовательно, у Тернополя возникли проблемы с вывозом мусора. Мусор кое-где не вывозят уже 15-й день.