В Симферополе накрыли производителей фальсифицированного алкоголя

14 августа Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Крыму совместно с Управлением налоговой милиции ГНА были задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных марок акцизного сбора, талонов на получение топлива на АЗС Крыма, фальсифицированной алкогольной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УБОП ГУМВД Украины в АРК, прекращена деятельность подпольного цеха по производству марок акцизного сбора, располагавшегося на территории одного из гаражно-строительных кооперативов Симферополя.

В результате проведенных мероприятий изъято более 500 тысяч поддельных марок акцизного сбора, 6 типографских станков, матрицы, фотокопии, оборудование для изготовления матриц, клише, расходные материалы, используемые в производстве марок (специальные металлизированные пленки, специальная бумага, краски и.т.д.), заготовки, оргтехника, используемая для нанесения номеров на марки акцизного сбора, поддельные печати, около 750 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции с поддельными марками акцизного сбора, оборудование для производства фальсифицированного алкоголя.