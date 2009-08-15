Чиновника КГГА поймали за руку на взятке

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали во время получения взятки начальника отдела согласования проектов землеустройства и подготовки градостроительных условий и ограничений застроек земельных участков Управления разрешительной документации и организационно-правовых вопросов КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник требовал и получил взятку за подготовку и утверждение предварительного вывода проекта отвода земельного участка в одном из районов столицы.

В отношении подозреваемого Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.