В Тернопольской области реконструируют Зборовскую битву

Сегодня в Тернопольской области по случаю 360-й годовщины Зборовской битвы состоится военно-исторический фестиваль “Зборовская битва”.

Как сообщил УНИАН городской председатель Зборова Василий МАРТЮК, в рамках фестиваля будет воспроизведена битва при переправе через реку Стрипа. Участие в реконструкции битвы примут около 100 членов исторических клубов из Украины, Польши и Беларуси.

“Во время боя будут использованы 3 пушки, 2 ожига и мушкеты XVII в. Все пиротехнические эффекты будут обеспечивать специалисты киностудии им. А.Довженко”, - заметил В.МАРТЮК.

По его словам, в реконструкции будут представлены реестровые казаки и восставшие крестьяне, польские военные формирования, татарское войско будут изображать группы конных каскадеров.

Реконструкция битвы будет проходить на территории гидропарка Зборова в урочище Белый берег. Начнется она в 18.00.

Завтра в Зборове состоится посвящение и закладка камня на месте, где запланировано построить мемориальный комплекс “Зборовская битва”. Во время мероприятия будет проводиться благотворительный сбор средств на построение комплекса.

В.МАРТЮК добавил, что если фестиваль удастся, то мэрия Зборова, райгосадминистрация и областное управление культуры планируют сделать его ежегодным.