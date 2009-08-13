Встреча глав МИД Украины и России пройдет в Харькове

На начало октября 2009 года в Харькове запланировано проведение двухдневной встречи глав Министерств иностранных дел Украины и России с участием губернаторов приграничных областей Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления внешнеэкономических связей и интеграции Харьковской областной государственной администрации Виктор КОВАЛЕНКО.

По его словам, встреча состоится в рамках заседания Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Смешанной украинско-российской комиссии по сотрудничеству. Ожидается, что для разработки и уточнения программы заседания подкомиссии в Харьков вскоре прибудет делегация МИД Украины.

В свою очередь Харьковская облгосадминистрация создала оргкомитет для подготовки встречи министров иностранных дел Украины и России.

В.КОВАЛЕНКО сказал, что в настоящий момент стороны согласовывают, будет ли в те же дни проходить встреча бизнес-кругов двух стран.

Справка УНИАН. Украинско-Российская комиссия по сотрудничеству призвана определять наиболее перспективные направления российско-украинского сотрудничества, анализировать выполнение двусторонних соглашений и договоренностей, проводить консультации по актуальным вопросам безопасности и внешней политики, давать предложения по урегулированию проблемных вопросов двусторонних отношений.