Председатель Верховного Суда рассказал о своих доходах

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО задекларировал за 2008 год общую сумму совокупного дохода в размере 391980, 02 грн.

Сведения о доходах В.ОНОПЕНКО опубликованы в газете «Урядовий кур’єр” №146 от 13 августа.

Совокупный доход членов семьи за 2008 год составляет 58333, 70 грн. Члены семьи имеют вклады в уставные фонды предприятий в размере 3058000 грн. В частной собственности семьи имеется садовый (дачный) дом (жилая площадь 41,8 кв. м, общая площадь 410,2 кв. м), построенный в 1989 г. на земельном участке размером 0,53 га, и жилой дом (жилая площадь 194 кв. м, нежилая – 369, 1, построенный в 2002 г. на земельном участке 0,15 га.

В 2008 году в частной собственности семьи были два автомобиля: Audi 2007 года выпуску с объемом двигателя 4163 куб. см и Subaru Forester 2004 года выпуска с объемом двигателя 2000 куб. см.