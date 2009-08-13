Севастополь ищет поддержки Евросоюза

Перспективы сотрудничества структур Евросоюза и Севастопольской горгосадминистрации обсудили сегодня председатель ГГА Сергей КУНИЦЫН, глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА и руководитель сектора программы Евросоюза по Крыму и Севастополю Энцо ДАМИАНИ.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению С.КУНИЦЫНА, одним из приоритетов такого сотрудничества может быть международная поддержка проекта специального экономического режима на территории Севастополя.

Он проинформировал гостей о работе над проектом создания в Севастополе специального экономического режима. Как сказал С.КУНИЦИН, «мы вышли на финишную прямую, у нас есть поддержка правительства и Президента, есть конкретные наработки, готова концепция закона, определяющего экономические, финансовые механизмы и преференции на территории Севастополя. Мы готовы передать в парламент сразу два закона – о статусе города-героя Севастополя и о специальном экономическом режиме».

Ж.ТЕЙШЕЙРУ, в свою очередь, отметил: «Сейчас мы на этапе определения приоритетных направлений». По его словам, «мы видим очень хороший потенциал Севастополя. Мы стремимся к тому, чтобы вывести региональное развитие на международный уровень. Очень хорошо, что у Севастополя есть конкретная программа, но этот план может включать различные направления».

Он добавил, что в середине октября в Крым и Севастополь прибудет делегация Евросоюза, призванная дать экспертную оценку всем наработкам и предложениям Севастопольской горгосадминистрации.