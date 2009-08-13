Нацбанк тормозит рекапитализацию банка «Надра»
Об этом заявил и.о. министра финансов
|Игорь УМАНСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.
«Начиная с введения временной администрации, а это было 10 августа, к сожалению, прогресса по простому и понятному с самого начала вопросу, без которого мы в капитал входить не будем – вопрос внешних долгов, - продвижения никакого», - сказал И.УМАНСКИЙ. Он отметил, что на сегодняшний день есть решение о рекапитализации, о том, что правительство готово рассматривать вопрос о вхождении в капитал после решения ряда вопросов по банку, в первую очередь, связанных с внешними долгами.
«К сожалению, мы, как не являлись, так и не являемся, участниками этого процесса (решения вопроса с долгами – УНИАН)», - сказал И.УМАНСКИЙ. Он отметил, что Нацбанк не прислушался к рекомендациям Минфина по назначению администратора банка.
«Мы предлагали Национальному банку назначить временным администратором человека, которого мы планируем, в случае рекапитализации, назначить председателем правления. Тогда, по крайней мере, через кадровый вопрос мы могли бы брать на себя ответственность за переговорный процесс (по решению вопроса о внешних долгах – УНИАН). Национальный банк, к сожалению, не прислушался к нашим рекомендациям. Поэтому вопрос по рекапитализации банка «Надра» не продвигается из-за, по моему мнению, не очень понятной позиции в этом отношении НБУ», - сказал И.УМАНСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».
10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».
Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.
В «Плане дополнительных мер Национального банка Украины по обеспечению стабильности денежной единицы Украины и банковской системы», утвержденном постановлением НБУ №466 от 6 августа и обнародованном на сайте НБУ, говорится, что НБУ намерен в ноябре т.г. содействовать реструктуризации задолженности перед нерезидентами ОАО «КБ «Надра» и начать его рекапитализацию.
Напомним, 6 августа в интервью трем украинским телеканалам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала решить ситуацию в банке «Надра» и «Укрпромбанке» в течение месяца.