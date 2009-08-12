"Украина 3000" представляет «Белую книгу национального образования»

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» представляет проекты «Белой книги национального образования».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, проекты разработаны на выполнение решения участников І Международного образовательного форума «Артековские диалоги», который состоялся в сентябре 2008 года.

Для создания «Белой книги национального образования» были сформированы две рабочие группы. Первая группа создана на базе Академии педагогических наук Украины (координатор – академик Владимир ЛУГОВОЙ). В состав второй группы (координатор – Виктор ГРОМОВОЙ) вошли представители экспертной образовательной среды из разных регионов страны.

Эти две группы, работая независимо одна от другой, разработали два варианта базового проекта «Белой книги национального образования»: проект Академии педагогических наук и проект коллектива педагогов Украины.

Обсуждение ключевых положений этих проектов состоится во время ІІ Международного образовательного форума «Артековские диалоги», который пройдет в МДЦ «Артек» с 17 по 20 сентября 2009 года.

По результатам дискуссии планируется создать общую экспертную группу, которая бы на основе представленных проектов и высказанных мнений разработала единый документ.

Ради представления согласованного проекта «Белой книги национального образования» специалистам в разных областях Украины, после завершения форума планируется провести серию тематических региональных круглых столов. По результатам обсуждения в разных отраслевых и региональных аудиториях членами общей экспертной рабочей группы будет согласован окончательный вариант «Белой книги национального образования», который станет официальным публичным документом, одним из инструментов влияния на формирование и реализацию национальной образовательной политики.

Фонд приглашает всех к обсуждению проектов «Белой книги национального образования»: замечания и предложения можно посылать по адресу: forum@ukraine3000.org.ua.

«Белая книга национального образования» – это аналитический документ о ключевых аспектах стратегии развития образования в Украине, где анализируются проблемы разных секторов образовательной отрасли, предлагаются конкретные пути их решения. Создание «Белой книги» является первой в Украине попыткой представить комплексное консолидированное виденье украинским обществом стратегии развития национальной системы образования и воспитания.