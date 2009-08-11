Киево-Могилянская академия: как избавиться от льготников

Президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей КВИТ предлагает абитуриентам с высоким уровнем знаний, которые не прошли по конкурсу на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения из-за большого количества на эти места льготников, отстаивать свои конституционные права на учебу в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КВИТ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, проблема льготников является на сегодня наиболее актуальной, но не самой страшной для системы высшего образования Украины.

«Как от них избавиться? Говорю в такой негативной форме, имея в виду только тех льготников, которых бы университеты не хотели зачислять на каких-то других условиях, кроме тех, что они имеют какие-то льготы. Очевидно, следует ввести квотирование», - заметил президент НаУКМА, отметив, что в этом году в наиболее престижных университетах на самых престижных специальностях сосредоточилось наибольшее количество именно абитуриентов льготных категорий, достаточно много из которых в действительности не имеют высокого уровня знаний.

В связи с этим С.КВИТ выразил убеждение, что наиболее эффективный способ борьбы с этим явлением, которое еще долго будет проблемой системы высшего образования в Украине, заключается в отстаивании обычными абитуриентами своих конституционных прав на получение образования в судебном порядке.

«Другие абитуриенты, права которых нарушены, будут подавать в суд, мотивируя это своими конституционными правами. В Конституции записано, что каждый может стать студентом на конкурсной основе», - убежден С.КВИТ.

По его словам, в этом году в Киево-Могилянскую академию поступили только 25 льготников.

«В этом году мы полностью побороли это явление. Во-первых, мы подняли проходной балл сертификатов, что отсекло большое количество льготников. Также мы передали документы многих льготников для проверки в СБУ, и сразу около половины из них забрали свои документы и исчезли», - сказал С.КВИТ.

С целью преодоления проблем в системе высшего образования Украины С.КВИТ также выступил с инициативой создания университетской автономии с увеличением прав вузов прежде всего во время проведения вступительных кампаний.