США, Канада и Мексика будут сотрудничать в вопросах гриппа А-H1N1

США, Мексика и Канада будут сотрудничать в вопросах, связанных с распространением гриппа А-H1N1, преодолением всемирного экономического кризиса и изменениями климата.

Такое решение было принято по итогам трехстороннего саммита государств Северной Америки.

«В ожидании новой волны заболевания вирусом гриппа H1N1, мы будем увеличивать объемы обмена информацией, разрабатывать меры борьбы с вирусом и проводить совместные исследования», – говорится в заявлении по итогам саммита.