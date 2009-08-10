США, Канада и Мексика будут сотрудничать в вопросах гриппа А-H1N1

23:43, 10 августа 2009
Общество
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Заявление по итогам саммита

США, Мексика и Канада будут сотрудничать в вопросах, связанных с распространением гриппа А-H1N1, преодолением всемирного экономического кризиса и изменениями климата.

Такое решение было принято по итогам трехстороннего саммита государств Северной Америки.

«В ожидании новой волны заболевания вирусом гриппа H1N1, мы будем увеличивать объемы обмена информацией, разрабатывать меры борьбы с вирусом и проводить совместные исследования», – говорится в заявлении по итогам саммита.

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