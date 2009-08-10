Милиция раскрыла покушения на убийство проректора НАУ

Сотрудники уголовного розыска столичной милиции раскрыли два покушения на убийство первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО, задержав виновных в этом лиц.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, среди задержанных - киллер, посредник и два заказчика преступления.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, на М.ЛУЦКОГО были совершены вооруженные нападения 5 февраля и 1 апреля текущего года. Его автомобиль был обстрелян. Во время последнего нападения киллер был задержан.