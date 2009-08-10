Польские католики намерены сорвать концерт Мадонны

Польские католики решили «бороться» с концертом американской певицы МАДОННЫ, который совпадает с католическим праздником, при помощи государственного гимна и религиозных песен.

Как пишет РИА «Новости»,выступление МАДОННЫ, запланированное на субботу, спровоцировало в Польше настоящий скандал. Католики при поддержке депутатов, а также экс-президента Леха ВАЛЕНСЫ и ряда других видных политиков, выступили против концерта звезды, так как его дата совпадает с религиозным праздником Вознесения Пресвятой Девы Марии.

По словам противников концерта, выступление певицы носит «антихристианский» характер и оскорбляет их религиозные чувства. Больше всего общественность возмутил фирменный номер МАДОННЫ – появление распятой на большом зеркальном кресте во время исполнения баллады Live To Tell.

Однако, несмотря на то, что варшавские власти переносить дату концерта не стали, польские католики не отказались от своего намерения сорвать концерт. Одновременно с ним на территории аэропорта Бемово они планируют организовать своего рода «патриотическое» мероприятие.

Во время концерта тысячи человек с транспарантами, польскими флагами и изображениями Девы Марии будут протестовать против МАДОННЫ и пытаться перепеть ее с помощью религиозных гимнов и патриотических песен. Там же будет располагаться небольшая сцена, с которой католики будут призывать бойкотировать концерт.

«15 августа – праздник религиозный и народный (на этот день намечено официальное празднование годовщины Варшавской битвы 1920 года). Поэтому в этот день мы хотим выразить наше уважение к народным и религиозным символам», – цитирует издание слова Мариана БРУДЗЫНЬСКОГО, одного из организаторов протестной акции.