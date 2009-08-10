В Киеве милиция вмешалась в конфликт между монахами и местными жителями

В Киеве в урочище Китаево на месте конфликта между монахами Свято-Троицкого мужского монастыря (Китаевская пустынь) и местными жителями работают представители правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщил адвокат жителей урочища Китаево Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, на месте работают следователи, которые опрашивают граждан по поводу событий 8 августа. Также с целью предотвращения столкновений между сторонами конфликта охрану несут бойцы спецподразделения «Беркут» и патрульно-постовой службы.

По словам А.ДАНИЛЮКА, представители правоохранительных органов, выполняющие свои служебные обязанности на месте событий, действуют профессионально и беспристрастно. Адвокат надеется, что уже сегодня будет возбуждено соответствующее уголовное дело по ст.197-1 УКУ, предусматривающей, что самовольный захват земельных участков, их незаконное использование и др., является уголовным преступлением, которое карается лишениям свободы.

Адвокат также сообщил, что сегодня участники протеста объявили свою акцию бессрочной и заявили, что она закончится, “когда им все будет возвращено”, а также при условии, что все их заявления будут должным образом рассмотрены и зарегистрированы, будут опрошены все свидетели и потерпевшие, проведены все необходимые следственные действия и дела будут переданы в суд.

Как сообщалось, в субботу, 8 августа, в Свято-Троицком Китаевском монастыре заявили о захвате неизвестными помещений, принадлежащих обители.

По словам наместника Свято-Троицкого Китаевского мужского монастыря архимандрита ПРОХОРА, на территории, принадлежащей монастырю, собралась группа неизвестных, которая провела митинг, и “при поддержке правоохранительных органов совершила самозахват помещения по адресу ул. Китаевская, 32/5, где проживает братия обители, - двое монахов”.

Со своей стороны, жители Китаевской пустыни, в свою очередь, обвиняют монахов Свято-Троицкого мужского монастыря в захвате дома 20-летнего юноши по адресу ул. Китаевская, 32/5. По их словам, юношу сразу после похорон его матери в декабре 2008 года “монахи выбросили из дома вместе с вещами”.

***Конфликт вокруг Китаевской пустыни продолжается с 90-х годов. В 2002 году монастырю решением Кабмина был передан весь целостный монастырский комплекс, в том числе жилые дома. Уже через несколько месяцев решением районного совета дома были возвращены в коммунальную собственность.

Вместе с тем в монастыре уверены, что решение районного совета не может отменить постановление Кабмина. По словам церковнослужителей, о жилье для жителей домов должно позаботиться государство.