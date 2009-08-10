Минтопливэнерго ликвидировало дочку Нафтогаза

13:07, 10 августа 2009
Общество
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Претензии принимают два месяца

Министерство топлива и энергетики Украины своим приказом ликвидировало дочернее предприятие НАК «Нафтогаз Украины» - «Курортнафтогаз» (г. Киев).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

В сообщении отмечается, что претензии кредиторов будут приниматься на протяжении двух месяцев.

Справка УНИАН. ДП «Курортнафтогаз» занималось обеспечением финансово-хозяйственной деятельности объектов социальной сферы НАК «Нафтогаз Украины», организацией санаторно-курортного лечения и отдыха, туристической и экскурсионной деятельностью в Украине и за границей.

 

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