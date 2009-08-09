Днепропетровская область полностью обеспечила себя зерном

Днепропетровская область полностью обеспечила собственные потребности в продовольственном и фуражном зерне по итогам жатвы в 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Виктора БОНДАРЯ.

При нынешнем валовом сборе ранних зерновых в объеме свыше 2,3 млн. тонн, потребности в продовольственном зерне региона составляют 535 тыс. тонн, в том числе хлебопекарской отрасли – 250 тыс. тонн. Отрасли животноводства области до нового урожая необходимо 1 млн. тонн фуражного зерна.

В августе продолжается формирование региональных запасов и продажа зерна в Аграрный фонд. Предусматривается, что в Аграрный фонд будет продано 94 тыс. тонн продовольственного зерна. Объем неснижающих региональных запасов составит 109 тыс. тонн зерна.

Руководитель Днепропетровской облгосадминистрации также рекомендовал аграриям региона реализовать излишки зерновых в конце года, когда их стоимость возрастет.

Сейчас биржевые цены в Днепропетровской области на пшеницу 3-го класса составляют 950-1250 грн. за 1 тонну, на ячмень 3-го класса – 720-820 грн. за 1 тонну.