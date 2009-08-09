Тимошенко: знаю, что кризис больно ударил по строителям

Правительство до конца года окажет государственную финансовую поддержку для достройки и введения в эксплуатацию 10 тысяч квартир.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, об этом идет речь в приветствии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО строителям по случаю их профессионального праздника.

“Знаю, что мировой финансовый кризис очень больно ударил по строительной отрасли, однако наше правительство делает, и будет делать все, чтобы сохранить все наилучшие наработки и лучших специалистов отрасли”, - говорится в приветственном слове.

Глава правительства напомнила, что недавно Кабинет министров принял новую антикризисную программу для строителей, которая даст возможность строительным компаниям достроить жилищные объекты, а людям, которые десятилетиями ждали собственных квартир в очередях, получить долгожданное жилье. “Эта программа уже стартовала, и до конца года наше правительство окажет государственную финансовую поддержку для достройки и введения в эксплуатацию десяти тысяч современных, красиво обустроенных квартир”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также добавила, что правительство разработало проект закона Украины “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства”, а также Национальный план действий по поддержке строительной отрасли, которые также последовательно воплощаются в жизнь.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила строителей за тяжелый и чрезвычайно важный труд, благодаря которому воплощаются в жизнь самые смелые замыслы проектировщиков и архитекторов, приобретают новый вид города и села нашей Родины, а люди получают уютное жилье. “Вместе с вами мы делаем большое дело - строим не только дома и квартиры, а новую Украину”, - считает глава правительства.

Премьер пожелала строителям счастья, благополучия и веры в прекрасную судьбу.