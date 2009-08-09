СБУ ликвидировала канал переправки нелегалов в Евросоюз

Сотрудники СБУ задержали двух жителей Львова и жителя Черкасс (уроженца Палестины), пытавшихся переправить семерых граждан Сирии в Польшу через участок государственной границы в Старосамборском районе Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области, установлено, что задержанные иностранцы попали в Украину морским путем из Турции, а впоследствии, при содействии львовян и жителя Черкасс, на автомобиле были доставлены во Львов, где проживали на арендованной квартире до момента попытки незаконного пересечения государственной границы.

Управлением СБУ во Львовской области против трех организаторов канала нелегальной миграции в страны Евросоюза возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 28 и ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка людей через государственную границу Украины, осуществленная по предварительному сговору группой лиц).