Создание Национального парка снимает депрессию

На Волыни работают над созданием национального парка «Западное Побужье».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госэкоинспекции в Волынской области, уже в ближайшее время запланированы зоологические, историко-культурные и другие исследования.

В области такой парк станет четвертым, которые по периметру на окраинах региона в комплексе с заповедником и заказниками образуют целостный каркас экосети.

По информации пресс-службы, в начале июля этого года уже состоялась первая научная экспедиция по обоснованию создания на Волыни национального природного парка «Западное Побужье». Во время экспедиции удалось обнаружить довольно много редких исчезающих видов флоры и фауны. Более десятка растений из Красной книги Украины зафиксированы на этой территории. В частности, среди всех заповедных объектов Волыни только здесь растет язычник сибирский. Реликтовое, эндемическое растение молочай волынский, замеченный в южной части басейна Буга, встречается на Волыни, Подолье и больше нигде в мире, говорится в сообщении.

«Создание национального парка будет способствовать оптимизации комплексной охраны раритетного ландшафтного и биологического разнообразия Западного Побужья, это также даст толчок развитию депрессивных населенных пунктов, появятся новые рабочие места, в регион более активно будут поступать инвестиции”, - считают в Госэкоинспекции.