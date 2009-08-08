Ялта празднует 171-летие
Пройдут два грандиозных ледовых шоу
Курортная Ялта отмечает 171-летие.
Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня города на катке «Ялта ICE» состоятся два грандиозных ледовых шоу. Ожидается участие звезд мирового фигурного катания Алексея ЯГУДИНА, Ирины СЛУЦКОЙ, Татьяны НАВКИ и Романа КОСТОМАРОВА.
В течение дня в городе пройдут спортивные конкурсы, парад духовых оркестров, выставка художников, концерты.
Также сегодня в городе откроется второй бювет с минеральной водой. Для ялтинцев организован бесплатный вход в музеи.
Завершится празднование пиротехническим шоу на набережной и в акватории порта.
Для молодежи подготовлена программа «Ялта – любовь моя».
Кроме того, 9 августа в городе-курорте запланированы соревнования по пауэрлифтингу. В ледовом комплексе покажут детский мюзикл «Бременские музыканты на льду».