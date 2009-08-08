Ялта празднует 171-летие

Курортная Ялта отмечает 171-летие.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю Дня города на катке «Ялта ICE» состоятся два грандиозных ледовых шоу. Ожидается участие звезд мирового фигурного катания Алексея ЯГУДИНА, Ирины СЛУЦКОЙ, Татьяны НАВКИ и Романа КОСТОМАРОВА.

В течение дня в городе пройдут спортивные конкурсы, парад духовых оркестров, выставка художников, концерты.

Также сегодня в городе откроется второй бювет с минеральной водой. Для ялтинцев организован бесплатный вход в музеи.

Завершится празднование пиротехническим шоу на набережной и в акватории порта.

Для молодежи подготовлена программа «Ялта – любовь моя».

Кроме того, 9 августа в городе-курорте запланированы соревнования по пауэрлифтингу. В ледовом комплексе покажут детский мюзикл «Бременские музыканты на льду».