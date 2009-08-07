В Умани подожгли киоск с кошерными хот-догами

Сегодня ночью в Умани Черкасской области был совершен поджог передвижного торгового вагончика, в котором готовились кошерные хот-доги, и двух киосков, где продавалась религиозная литература хасидов. Они были облиты горючей смесью и подожжены.

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Центра пропаганды ГУ МЧС Украины в Черкасской области Константин ПРОЦЕНКО, поджог ликвидировала охрана синагоги, расположенной в нескольких десятках метров. Пожар был ликвидирован еще до прибытия пожарных подразделений.

Больше всего от огня пострадал вагончик, в котором готовились кошерные хот-доги.

Киоски, в которых продавалась религиозная литература, были также облиты горючей жидкостью, но благодаря оперативности охраны синагоги от огня не пострадали.

Оперативно-следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила передвижную торговую палатку, одна сторона которой была закопчена. Огонь повредил лишь окраску металлического киоска, оборудования не пострадало. Ущерб, по предварительным данным правоохранителей, не превысил 200 грн. По данному факту милиция проводит проверку.

Хозяин киоска с хот-догами заявил, что не имеет никаких предположений о том, кому помешала его торговая точка.

Справка УНИАН. Подожженные киоски расположены на углу улиц, которые идут от синагоги и могилы рабби Нахмана.