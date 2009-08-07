В УАПЦ оценивают визит Кирилла как “откровенную каноническую агрессию”

В Украинской автокефальной православной церкви называют визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину “откровенной канонической агрессией против украинского православия”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Патриархии Украинской автокефальной православной церкви по поводу завершения визита в Украину Патриарха КИРИЛЛА и церковно-конфессиональной ситуации, сложившейся в государстве.

В заявлении выражается глубокая обеспокоенность УАПЦ публичными выступлениями и действиями Патриарха КИРИЛЛА во время пребывания в Украине.

“Визит Патриарха КИРИЛЛА засвидетельствовал, что цели высшего руководства РПЦ в отношении Украины являются далекими от тех целей, которые должен ставить перед собой Святая православная церковь. Анализ действий и речей Патриарха КИРИЛЛА свидетельствует о том, что его визит имеет не только пастырский, но и выразительный политический характер”, - говорится в заявлении.

Как считают в УАПЦ, “Патриарх не только отказался от встречи и переговоров с представителями украинского автокефального движения, но и продемонстрировал, что он является полным и принципиальным противником украинской церковной независимости”.

В свою очередь, отмечается в заявлении, УАПЦ рассматривает позицию РПЦ “как откровенную каноническую агрессию по отношению к УПЦ и украинского православия в целом”.

“Принимая во внимание все вышеприведенное, мы с грустью констатируем, что характер визита Патриарха КИРИЛЛА свидетельствует о том, что этот иерарх не настроен на проведение диалога о возобновлении церковного единства украинского православия”, - считают в УАПЦ.

Украинская автокефальная православная церковь призывает Патриарха КИРИЛЛА “отказаться от искушения политического лидерства и пересмотреть свои взгляды относительно украинского церковного вопроса”, отмечается в заявлении.

“Мы убеждены, что рано или поздно с помощью или при активном противодействии Московского Патриархата в Украине появится единая Поместная православная церковь”, - отмечают в УАПЦ.