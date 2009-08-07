Инвестиционные фонды радуются оттепели в финансовой сфере

Кризис - уже позади. В этом уверены аналитики компании MMCIS investments. Ссылаясь на опубликованные отчеты за июль, они заявляют о стабилизации ситуации на инвестиционном рынке. ПИФы показывают стабильные доходы, а инвесторы начинают активно вкладывать снятые ранее с депозитов средства.

Так, инвестиционный фонд MMCIS investments объявил о доходности за июль 2009 года в размере 42% годовых для депозитов в долларах США, что на 10% больше доходности за июнь 2009 года и на 31% больше доходности за январь 2009 года. Стабилизировавшийся рост, начавшийся с марта 2009 года, позволил MMCIS investments выйти и удержать запланированный уровень доходности в 50% годовых. Кроме этого, руководство фонда отмечает повышение активности инвесторов, что позволило увеличить капитализацию фонда на 1 августа 2009 г. с 424,13 до 444,26 млн. долларов США. Таким образом, увеличение активов фонда с начала 2009 года составило 22%, тем самым положив конец негативной тенденции за январь и февраль -5% и -1% соответственно. Хотя рост активов фонда в сравнении за аналогичный период 2008 г. составляет всего 21,4% руководство считает этот показатель более чем удовлетворительным и таким, что свидетельствует о начале оттепели в финансовой сфере.

Аналитики компании MMCIS investments уверены, что кризис уже позади, и все страны СНГ уже в ближайшее время почувствуют, как кризисные явления начнут сдавать свои позиции, а банковская сфера скоро получит долгожданный глоток свежего воздуха, обусловленного возвратом депозитов, снятых вкладчиками ранее.

Оптимистические настроения отмечены и на рынке форекс. Аналитики компании FOREX MMCIS group отмечают стабильную тенденцию роста объема ежедневной торговли, в частности по парам EUR/USD, EUR/JPG, USD/JPG. Увеличение объемов торговли не только по европейской и американской валюты, но и по японской йене, показывает, что финансовая оттепель имеет общемировые масштабы. Этот фактор также свидетельствует об освобождении активов у банков, которые являются основными игроками на рынке форекс. Спад тенденции изъятия депозитов позволяет им использовать свои активы для операций на валютной бирже, что безусловно в свою очередь укрепляет их финансовое положение.

Нельзя также не отметить оживление внутренних отношений между банками. Начинают возрождаться, практически сошедшие на ноль в период кризиса процессы слияний и поглощений банками друг друга. В частности ярко выражена тенденция покупки более сильными банками, которые в меньшей степени пострадали в период кризиса, региональных филиалов более слабых банков, которые за счет таких продаж, пытаются восстановить свои финансовые позиции. Причем перераспределение регионального банковского рынка отмечено не только в Европе, но и в странах постсоветского пространства.