Правительство утвердило праздничный график дежурств

Кабинет Министров Украины своим распоряжением установил дежурство руководства Кабмина с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов 22–24 августа 2009 года.

Распоряжение от 5 августа 2009 г. № 902-р обнародовано на сайте правительства.

В частности, 22 августа дежурить будет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, 23 августа - министр Кабинета Министров Петр КРУПКО, 24 августа – вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

При этом П.КРУПКО поручено обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабинета Министров Украины.

Руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручается установить дежурство руководящих работников на указанный период.