Правительство утвердило праздничный график дежурств
19:12, 06 августа 2009Общество
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Турчинов, Крупко, Васюник
Кабинет Министров Украины своим распоряжением установил дежурство руководства Кабмина с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов 22–24 августа 2009 года.
Распоряжение от 5 августа 2009 г. № 902-р обнародовано на сайте правительства.
В частности, 22 августа дежурить будет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, 23 августа - министр Кабинета Министров Петр КРУПКО, 24 августа – вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.
При этом П.КРУПКО поручено обеспечить дежурство ответственных работников в Секретариате Кабинета Министров Украины.
Руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручается установить дежурство руководящих работников на указанный период.
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