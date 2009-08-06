Межбанк закрылся на уровне 8,018/8,051 гривень за доллар

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке произошла стабилизация цен на американскую валюту: к закрытию торгов ценовые уровни составили 8,0180/8,0510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины объявил о продаже долларов по курсу 7,75 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2570/0,2585 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2574/0,2589 грн./рубль, и к 12:00 сузился спрэд – 0,2583/0,2589 грн./рубль. К закрытию цены упали - 0,2573/0,2585 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,23 рублей за доллар (+0,105).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4404/1,4406 долл./евро, а к 15:15 снизились до 1,4368/1,4370 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,5340/11,5960 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх - 11,5460/11,6170 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 11,5908/11,6200 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились - 11,5260/11,5750 грн./евро.