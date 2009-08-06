За прошлый месяц люди принесли в банки 397,9 млн. долл.

Валовые международные резервы Национального банка Украины в июле 2009 года (по оперативным данным) увеличились на 8,3%, или 2 млрд. 291,96 млн. долл., – до 29 млрд. 635,1 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (купля и продажа в долларовом эквиваленте) за июль составил 12 млрд. 228,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1,121 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (купля и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам июля составил 3 млрд. 930,2 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 384,3 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 545,9 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц увеличились на 397,9 млн. долл. и на 31 июля составили 12 млрд. 928,9 млн. долл.

По данным НБУ, в июне 2009 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2008 года составил 4,1%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 4 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 0,1%). Против мая РЭОК гривни снизился на 1,6% вследствие обесценивания доллара США относительно основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.