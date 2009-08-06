Укрпромбанку продлили жизнь еще на полгода

Национальный банк Украины принял решение продлить в "Укрпромбанке" мораторий на удовлетворение требований кредиторов до 21 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в коммерческом банке, решение предусмотрено постановлением Нацбанка №447 от 5 августа 2009 года.

Как сообщалось, c 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация Национального банка Украины с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов на максимально возможный срок, согласно на то время действовавшего законодательства - полгода. С 5 августа 2009 года в силу вступил Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков”, которым возможность действия моратория в коммерческих банках продлена до 1 года.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.