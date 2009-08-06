Завтра в Украине - тепло и мокро

На завтра, 7 августа, синоптики прогнозируют в Украине теплую и дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях, в некоторых северных, а днем и в большинстве центральных областей местами кратковременные дожди, грозы, порой шквалы 15-20 м/с; ночью на западе местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет составлять 11-16°, на юге до 20°; днем 21-26°, в южной части 25-30°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 21-26°, в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°.