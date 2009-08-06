Шахта, из которой выводили людей, возобновила работу

Шахта «Суходольская-Восточная» (ОАО «Краснодонуголь») в Луганской области, где сегодня в 08.00 были выведены на поверхность горняки, в 10.00 возобновила работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Краснодонуголь».

По данным пресс-службы, сегодня в 07.50 на поверхности шахты «Суходольская-Восточная» на башенном копре в результате короткого замыкания произошло возгорание оплетки электрокабеля.

Диспетчер шахты сразу же ввел в действие План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), были начаты работы по ликвидации, прекращена добыча угля. Все горняки, находившиеся в этот момент под землей, были выведены на поверхность. Пострадавших нет, подчеркнули в «Краснодонуголе».

По данным пресс-службы, силами работников военизированной горноспасательной команды шахты «Суходольская-Восточная» нештатная ситуация на поверхности была ликвидирована в течение 30 минут - в 08.20.

После проведения профилактических работ в 10.00 шахта возобновила плановую работу по добыче угля.

***Открытое акционерное общество «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит четыре шахты и два шахтоуправления, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. Более 99,9% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод».