Почему Кирилл не встретился с Филаретом

Архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами УПЦ МИТРОФАН сказал, что УПЦ не хочет автокефалии.

Об этом он заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что некоторые священники УПЦ “хотят автокефалии и даже хотят поменять ВЛАДИМИРА (речь идет о Митрополите Киевском и всея Украины ВЛАДИМИРЕ - УНИАН)”, архиепископ МИТРОФАН отметил: “Я первый раз слышу о таких вещах, как о желании поменять ВЛАДИМИРА”. Он подчеркнул, что это невозможно, поскольку “согласно уставу УПЦ, он избирается до конца своей жизни”.

Архиепископ МИТРОФАН также отметил, что разговоры о том, что в церкви есть “чрезвычайно большая партия, которая в настоящее время стремится любыми путями достичь автокефалии, не отвечают действительности”. Он не отрицал, что дискуссии по этому поводу ведутся. В то же время добавил, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину засвидетельствовал, что “на сегодня дискуссии о предоставлении автокефалии УПЦ являются преждевременными, поскольку то количество людей, которое не согласно принимать автокефалию, которое согласно оставаться в лоне УПЦ, чрезвычайно сильно”. По его словам, духовенство и епископат “удовлетворены тем статусом, который имеет УПЦ”.

Отвечая на вопрос о том, почему Патриарх КИРИЛЛ не встречался с руководством УПЦ КП, архиепископ МИТРОФАН отметил: “Чтобы встречаться, необходимо иметь определенные основания, потому что на сегодня можно встречаться только с теми, кто представляет какую-либо определенную каноническую структуру”. “К сожалению, на сегодняшний день Киевский патриархат не имеет того канонического статуса, который позволил бы Патриарху встретиться с его главой”, - добавил он. При этом он подчеркнул, что “вы все знаете, что Патриарх ФИЛАРЕТ отлучен от Церкви, он не является членом православной церкви, его не признает православный мир, и потому Патриарх КИРИЛЛ не мог встречаться с этим человеком”. Архиепископ МИТРОФАН также добавил: “хотя Патриарх КИРИЛЛ в принципе не исключает возможности в будущем встречи и общения, или проведения какой-то дискуссии с представителями других раскольнических группировок”.