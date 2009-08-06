Тернопольская ГАИ дает фору бизнесу: рентабельность - 400%!

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ просит прокуратуру проверить работу областного управления Госавтоинспекции в связи с выявленными злоупотреблениями при проведении технического осмотра автомобилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, поводом для обращения в прокуратуру стали выявленные в Теребовлянском райотделе ГАИ нарушения на 500 тыс. грн.

“В начале 2008 года представители АТП, учреждений и организаций получали письма от Теребовлянского райотдела ГАИ, в которых указывался перечень документов, необходимых для предъявления при техническом осмотре, стоимость услуг, а также счета, на которые необходимо направить средства за предоставленные услуги. В перечне счетов был указан и счет одного из частных предпринимателей, который, не имея полномочий и соответствующего оборудования, проводил проверку технического состояния транспортных средств, за что получал средства, значительно превышающие государственные тарифы”, – сообщил Ю.ЧИЖМАРЬ.

По его данным, в целом предприниматель получил 500 тыс. грн., по этому факту уже возбуждено уголовное дело.

“Досадно, что руководство областного управления ГАИ, вместо того чтобы помогать следствию, сейчас пытается через суд отменить постановление о возбуждении этого дела, а не способствует следственным органам в проведении следствия”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он также подчеркнул, что почти полмиллиона гривень поступило не на счет УМВД, а непосредственно предпринимателю.

“Это дает основания делать вывод о том, что служебные лица районного ГАИ через подконтрольного предпринимателя легализовали средства, полученные незаконным путем”, – считает Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он призвал прокуратуру в первую очередь проверить Тернопольское и Лановецкое МРЭО, на работу которых также жаловались люди.

Кроме того, Ю.ЧИЖМАРЬ заметил, что стоимость технического осмотра автомобилей в Тернопольской области вдвое выше, чем в соседней Ивано-Франковской области.

“По заключению управления по ценообразованию, рентабельность по некоторым услугам, которые предоставлялись ГАИ гражданам области, составляет 400%. Очевидно, что эти нарушения являются системными...”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он обратился к работникам прокуратуры с просьбой проверить также обоснованность тарифов на прохождение техосмотра автомобилей в области.