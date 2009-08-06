В Украине за прошлые сутки произошло 675 ДТП

В Украине за прошлые сутки произошло 675 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли, 148 – пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента ГАИ Министерства внутренних дел.

В частности, в Тернопольской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Авария произошла вчера в 17.27 в Бережанах. На улице Тернопольской столкнулись «Форд-Мондео» и такси «ВАЗ 2107». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2107» и два пассажира погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован в Бережанскую центральную районную больницу, сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

Для высвобождения тел погибших из автомобиля и недопущения воспламенения разлитого бензина был привлечен дежурный караул пожарной части Бережанского райотдела МЧС.