Тимошенко: элеваторы и молоковозы нужны, чтоб не зависеть от спекулянтов

Поставки в Украину элеваторов и молоковозов по контрактам, которые планируется подписать между Украиной и японскими компаниями, могут начаться до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Кабминета Министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«На сегодняшний момент мы приняли ряд решений, которые касаются начала крупных инвестиционных проектов с Японией по обеспечению развития аграрного сектора, а особенно обслуживающих сельскохозяйственных кооперативов. Мы сегодня обсуждали направление сотрудничества, и до конца года будут поставлены (в Украину – УНИАН) элеваторы и молоковозы, которые необходимы селянам для того, чтобы они могли сами выйти на рынки сбыта и не зависеть от давления спекулянтов, которые сегодня давят и на рынок молока, и на рынок зерна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на совещании при участии сельских и поселковых председателей по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство ведет переговоры с крупными японскими корпорациями о закупке молоковозов для развозки свежего молока от производителей для жителей городов, а также небольших перерабатывающих комплексов для переработки молока.

28 июля министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сообщил, что до конца текущей недели Украина планирует подписать контракты с японскими компаниями на поставку в Украину молоковозов и небольших заводов по переработке молочной продукции.

Он также отметил, что, согласно этим контрактам, технику и оборудование планируется завезти в Украину до конца августа и с сентября предоставлять в пользование сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам.

Ю.МЕЛЬНИК также подчеркнул, что согласно контрактам, кооперативы будут выплачивать стоимость техники в течение 5-7 лет.