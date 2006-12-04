Куда пойдут деньги от приватизации 2007 года

Кабинет Министров Украины определил сферы, на финансирование которых будут использованы средства от приватизации 2007 года. Об этом говорится в тексте представления проекта закона «О Государственном бюджете на 2007 год», обнародованном на сайте Верховной Рады.

Напомним, что в следующем году правительство планирует получить от приватизации 10,02 млрд. грн.

Как говорится в документе, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства и социально-экономического развития регионов в 2007 году предполагается направить 4,01 млрд. грн., в агропромышленный комплекс - 767 млн. грн., строительную отрасль – 1,840 млрд. грн., обрабатывающую промышленность – 2,255 млрд. грн., топливно-энергетический комплекс - 720,4 млн. грн., на другие расходы капитального характера - 427,1 млн. грн.

Правительство указывает, что такие капиталовложения осуществляются «с целью создания условий для становления инвестиционно-инновационной модели развития экономики».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 1 декабря 2006 года подал на второе чтение в Верховную Раду проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Доходная и расходная части Сводного бюджета запланированы на уровне соответственно 187,4 млрд. грн. и 204,5 млрд. грн.

Доходы Государственного бюджета Украины на 2007 год предусмотрены в сумме 147,89 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 116 млрд. 176 млн. грн., специального фонда - 31 млрд. 712 млн. грн.

Расходы Государственного бюджета Украины на 2007 год определены в сумме 165 млрд. 005 млн. грн., в том числе расходы общего фонда - 130 млрд. 561 млн. грн., специального фонда - 34 млрд. 444 млн. грн.