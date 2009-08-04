Минюст признал руководство Союза кинематографистов

Национальный союз кинематографистов Украины сообщил Министерству юстиции Украины об изменениях в составе руководящих органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, решением V (ХІ) съезда Национального союза кинематографистов Украины, который проходил 28-30 апреля 2009 года, его председателем избран Сергей ТРЫМБАЧ.

Министерство юстиции, в соответствии с Законом Украины “О профессиональных творческих работниках и творческих союзах” приняло к сведению информацию об изменениях в составе руководящих органов союза.

Как сообщал УНИАН, в начале июля НСКУ обвинила Министерство юстиции в безосновательном отказе утвердить решение V съезда кинематографистов Украины, в результате чего біли заблокированы счета Союза.