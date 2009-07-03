Союз кинематографистов обвиняет Минюст

Национальный союз кинематографистов Украины обвиняет Министерство юстиции в безосновательном отказе утвердить решение V съезда кинематографистов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил новоизбранный председатель НСКУ Сергей ТРИМБАЧ.

С.ТРИМБАЧ напомнил, что 28-30 апреля состоялся очередной съезд кинематографистов Украины, одним из решений которого он был избран на должность председателя НСКУ. Тогда кандидатуру С.ТРИМБАЧА поддержали свыше 400 делегатов съезда, в то же время за переизбрание предыдущего председателя Союза Бориса САВЧЕНКО проголосовали больше 50 участников мероприятия. Однако, по словам руководителей НСКУ, Б.САВЧЕНКО не согласился с таким решением и “взял откровенный курс на разрушение жизнедеятельности творческой организации”. В частности, С.ТРИМБАЧ обвинил Б.САВЧЕНКО в фальшивых заявлениях в государственные органы, организации милицейского “рейда” в помещения НСКУ, угрозах бесконечными судебными исками, а также жалобах в Министерство юстиции.

С.ТРИМБАЧ рассказал, что после проведения съезда кинематографисты информировали Минюст о принятых на нем решениях, однако на протяжении полутора месяцев со времени проведения этого мероприятия министерство не приняло ни одного решения. По словам председателя НСКУ, только несколько дней назад Союз смог получить правовой вывод министерства, согласно которому Минюст не имеет правовых оснований для принятия к сведению информации об изменениях в составе руководящих органов НСКУ.

Больше всего кинематографистов возмутила мотивация такого решения, ведь, в соответствии с ним, Союз не предоставил министерству всех необходимых документов. Вместе с тем С.ТРИМБАЧ заверяет, что на протяжении всех полутора месяцев Минюст ни разу не информировал НСКУ о необходимости предоставить определенные документы. При этом, по его словам, с середины мая и до конца июня руководство Союза проводило постоянные консультации с Минюстом, и никто из чиновников министерства не требовал настоящих документов, хотя все они имеются в наличии у НСКУ и по первому же требованию могли быть поданы в министерство.

Учитывая это, кинематографисты считают, что сотрудники министерства еще с начала процесса не были заинтересованы в положительном решении этого вопроса. “Нас полтора месяца просто водили за нос”, – сказал С.ТРИМБАЧ.

Председатель НСКУ отметил, что в результате отказа Минюсту заблокированы банковские счета Союза, он лишен возможности реализовать свою программу действий. Также кинохудожники обеспокоены возможностью потерять право собственности на киевский Дом кино. Они считают, что определенные лица намерены “прибрать к своим рукам” это здание, перестроить и перепрофилировать его.

Присутствующий на пресс-конференции режиссер Роман БАЛАЯН выразил убеждение, что это и есть главная причина разгоревшегося скандала. По его словам, отказ Минюста принять к сведению информацию об изменениях в составе руководящих органов НСКУ “стимулировали” именно те лица, которые стремятся присвоить Дом кино.