Стоимость учебы в вузах Закарпатья возросла

Стоимость обучения в высших учебных заведениях Закарпатья возросла в среднем на 15%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель совета директоров высших учебных заведений Закарпатской области I-II уровней аккредитации Петр ГАВРИЛКО.

По его словам, главная причина повышения стоимости обучения в вузах – рост индекса инфляции до 20%.

В целом, утверждает П.ГАВРИЛКО, среди вузов 1-2 уровней аккредитации Закарпатья самое дорогое обучение в Ужгородском колледже культуры – 7 тысяч гривен в год. А вообще цена среди таких вузов колеблется по области в пределах 3-5 тысяч.

«Родители абитуриентов таким расценкам совсем не рады, поэтому некоторые подают документы сразу на несколько специальностей - это больший шанс получить государственное место», - сказал П.ГАВРИЛКО.

Он также утверждает, что более чем наполовину в этом году снизился госзаказ на самые дорогие специальности, а на менее престижные – государственных мест стало больше. Например, на специальность «товароведение в таможенном деле, товароведение и коммерческая деятельность» набор – 90 человек, а государственный заказ – на 44, а вот на юридические и экономические специальности – государственных мест стало гораздо меньше – с 90 до 25.

Ответственный секретарь приемной комиссии Ужгородского национального университета Дмитрий БЕЛОВ сообщил, что наиболее престижная специальность, и в то же время самая дорогая в УжНУ – правоведение. В прошлом году обучение здесь стоило 10 тысяч гривен за семестр, теперь - 12 тысяч. Остальные специальности на несколько тысяч дешевле.

Также произошло повышение цен и для иностранцев, которые поступают в закарпатские вузы. Гражданин СНГ заплатит за год 17 тысяч гривен, граждане других стран – на две с половиной тысячи больше.