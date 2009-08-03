На Буковине установлен памятник жертвам Холокоста

В Сторожинецком районе Черновицкой области совместными усилиями местной власти и областного благотворительного фонда Хесед Шушана на территории школы-интерната села Чудей установлен памятник жертвам Холокоста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, стоимость первого на Буковине памятника жертвам Холокоста - почти 30 тыс. грн. (средства из местного бюджета, благотворительного фонда Хесед Шушана и средства Чудейской школы-интерната).

В митинге по случаю открытия памятного знака приняли участие жители села Чудей, заместитель председателя Черновицкой ОГА Борис БАГЛЕЙ, советник посла Израиля в Украине Феликс МИНДАЛЬ, председатель еврейской общины в Черновицкой области Лев КЛЕЙМАН, председатель правления фонда Хесед Шушана Исай КЛЕЙМАН.

На митинге Б.БАГЛЕЙ призвал к мирному сосуществованию представителей всех национальностей и конфессий, недопущению в украинском обществе, на многонациональной земле Буковины проявлений антисемитизма и ксенофобии.

Справка УНИАН. По историческим данным и свидетельствам очевидцев, 3 июля 1941 года были расстреляны 634 еврея, проживавшие в селе Чудей и в других селах Буковины. В 1975 году по инициативе бывшего директора Межиречской школы-интерната Якова Шульмана в селе Чудей была установлена мемориальная доска памяти трагически погибших евреев.