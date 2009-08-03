Заказчики убийства Гонгадзе могут не волноваться

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО уверена, что обнародованная в некоторых СМИ информация о том, что бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ дал исчерпывающую информацию по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, имеет «мало общего с реальными фактами».

Об этом она заявила в интервью УНИАН.

«Это заявление или информация – одна из тех, чтобы увеличить напряженность в расследовании дела. Насколько я информирована о ходе следствия, это заявление имеет мало общего с реальными фактами и является технологической политизацией процесса», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Сегодня, 3 августа, некоторые СМИ со ссылкой на источник сообщили, что у правоохранительных органов есть исчерпывающие письменные показания А.ПУКАЧА по делу Г.Гонгадзе, что он назвал всех заказчиков убийства и тех, кто отдавал приказы.