Студент на «Шевроле» сбил двух дворников и скрылся с места ДТП

В Виннице 23-летний студент одного из университетов города, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», сбил насмерть двух работников городского управления жилищно-коммунального хозяйства, убиравших тротуар на перекрестке улиц Соборная и Театральная, и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в отделе профилактической работы Управления Госавтоинспекции в Винницкой области, ДТП произошло 2 августа около 5-ти часов утра.

В результате ДТП 63-летний мужчина и 60-летняя женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля и 25-летний владелец автомобиля, на момент аварии сидевший рядом с водителем, оставив автомобиль, сбежали.

В тот же день сотрудники милиции установили личность владельца автомобиля и водителя. 23-летний водитель задержан.

По предварительной информации, молодые люди в нетрезвом состоянии возвращались из ночного клуба, и по пути домой щеголяли друг перед другом мастерством вождения.

По данному факту следственным управлением ГУМВС в Винницкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.