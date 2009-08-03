Патриарх Кирилл очень сожалеет, что не смог посетить Ривне

Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ сегодня утром совершит божественную литургию в Свято-Троицком ставропигиальном монастыре в городе Корец Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре по освещению визита Патриарха, никаких изменений в программе его пребывания не предусмотрено .

Также сегодня Патриарх КИРИЛЛ посетит Свято-Николаевский Городокский монастырь и направится в Луцк, где посетит строящийся кафедральный собор в честь Всех святых в земле Волынской просиявших и Свято-Успенский Зимненский монастырь.

Как сообщал УНИАН, западноукраинская часть визита главы Российской православной церкви должна была начаться с Ривне, но, как объяснил председатель синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир ЛЕГОЙДА, маршрут был изменен "по неоднократным настоятельным рекомендациям и сообщениям властей".

Самолет с Патриархом на борту вместо Ривне приземлился в Киеве, после чего глава РПЦ на автомобиле направился в Корец (Ривенской области) в Свято-Троицкий монастырь, который находится в прямом подчинении Патриарху.

Святейший Патриарх очень сожалеет, что не смог посетить Ривне, "но он надеется, что его желание встретиться с православной паствой этого города осуществится в дальнейшем", отметили в пресс-офисе УПЦ.

В последние дни визита Патриарх планирует побывать во Владимир-Волынском и завершить визит посещением Почаевской Лавры.

Визит главы РПЦ в Украину продлится до 5 августа.