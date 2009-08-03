Надежды Кирилла относительно Украины не оправдались – эксперт

Патриарх Московский Кирилл приехал в Украину, чтобы показать, что Украина - часть «русского мира».

Об этом в эфире Радио Свободазаявил эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко.

Однако, по словам эксперта, теперь Кирилл осознал, что «Украина представляет собой абсолютно отдельную цивилизацию, абсолютно отдельную систему общественных взаимоотношений». Как отметил Константин Матвиенко, для патриарха Кирилла было абсолютной неожиданностью, новым знанием, насколько православная, христианская Украина представляет собой целое явление в современном христианском мире.

«Все претензии Москвы на то, что они некий стержень православной цивилизации, с этим визитом в значительной мере развеялись», – сказал эксперт.

Накануне Патриарх Московский Кирилл изменил маршрут поездки по Украине и после Крыма вместо Ровно прилетел обратно в Киев. Из столицы он на автомобиле выехал в город Корец Ровенской области, где посетил Свято-Троицкий монастырь.

По сообщениям СМИ, патриарх изменил маршрут по рекомендации украинских властей.

Однако Министерство внутренних дел Украины заявило, что «решение об изменении маршрута передвижения патриарха приняли представители российской стороны, отвечающие за его безопасность».