Старший экономист Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль (Fatih Birol) рассказал изданию The Independent о том, что темпы снижения мировой добычи нефти оказалась вдвое выше, чем прогнозировалось в 2007 году. Соответствующий материал газета публикует в номере за понедельник, 3 августа.

По словам экономиста, вывод об ускорении снижения добычи был сделан на основании изучения динамики запасов более 800 месторождений, в которых сконцентрированы около 75 процентов мировых резервов нефти.

Как выяснилось, в год объем нефтедобычи сокращается на 6,7 процента. Между тем, согласно, аналогичному исследованию, проведенному в 2007 году, темпы снижения добычи нефти составляли всего 3,7 процента в год.

Сопоставив эти данные с тем, что во многих нефтедобывающих странах ощущается сильная нехватка инвестиций в добычу, экономисты пришли к выводу, что в ближайшие пять лет мир ждет резкое обострение дефицита нефти и как следствие - ее сильное удорожание. При этом кризисные явления, связанные с недостатком углеводородов, по мнению Бироля, могут начаться уже вскоре после 2010 года.

Ранее IEA вместе с ОПЕК представило прогноз, согласно которому спрос на нефть в ближайшее время не будет существенно расти и достигнет уровня 2008 года только к 2012-2013 годам.

Лента.ру