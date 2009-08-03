Рецессия в США глубже, чем считалось

Нынешняя рецессия в США, которая "официально" началась в декабре 2007 г., оказалась глубже, чем считалось ранее, показывают последние данные Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США. 31 июля 2009 г. статистическое ведомство опубликовало не только предварительную оценку скорости падения ВВП во II квартале 2009г. (-1% в годовом выражении), но и уточненные данные по экономическому росту за период с 1997 г. по I квартал 2009 г. В частности, в докладе говорится, что с IV квартала 2007 г. по I квартал 2009 г. американский ВВП в реальном выражении снизился на 2,8% в среднегодовом пересчете. Ранее считалось, что ВВП за этот период сократился лишь на 1,8%.

В 2008 г. валовой внутренний продукт США, по уточненным данным, вырос на 0,4%, а не на 1,1%, как полагало ранее Министерство торговли. А в I квартале этого года американская экономика падала со скоростью 6,4%, то есть быстрее, чем заявлялось прежде.

В июне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, Минторг США сообщал, что ВВП снизился в I квартале на 5,5%.