Конгресс США одобрил ограничение бонусов топ-менеджерам

Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект, призванный ограничить размеры зарплат и премий, выплачиваемых банкирам и руководителям других финансовых институтов.

Закон позволит правительственным управлениям вводить лимиты на выплаты, которые, по мнению представителей этих органов, поощряют неоправданный риск, и повышает роль акционеров в принятии решений о размерах премий, передает Би-би-си.

Законопроект стал реакцией американских законодателей на общественное недовольство гигантскими бонусами, которые до сих пор получают руководители обанкротившихся компаний с Уолл-стрит, получивших миллиарды долларов в качестве правительственных субсидий.

Теперь документ отправляется в Сенат, через который, по мнению наблюдателей, его прохождение отнюдь не гарантировано.

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