Как заработать миллионы на смеси соли и соды

В Донецкой области злоумышленники еженедельно производили до 20 тонн смеси соли и соды под видом продукции бытовой химии одной известной торговой марки.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сотрудники облуправления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность нелегального цеха по производству бытовой химии. Подпольная продукция представляла собой смесь соли, соды и усилителя химической реакции, а предлагалась покупателям под видом эффективного средства бытовой химии известной торговой марки.

Преступную деятельность организаторы подпольного цеха развернули в помещении складского типа в городе Макеевке. Подделку злоумышленники сбывали на рынках области и соседних регионов.

Производилась бытовая химия в несколько смен. Незамысловатая технология позволяла владельцам цеха предлагать потребителям порядка 20 тонн фальсификата в неделю. Сырье смешивалось в бетономешалке и расфасовывалось по упаковкам. Покупатели даже не догадывались, что под логотипом известной торговой марки приобретают смесь обыкновенной соли и соды.

Организаторы нелегального производства позаботились об охране цеха и о строгом пропускном режиме на свое предприятие. Однако, не смотря на конспирацию, деятельность злоумышленников удалось пресечь, подчеркнули в облУВД.

Как рассказал начальник отдела УГСБЭП ГУМВД Украины в Донецкой области Станислав РОГОЗИН, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 229 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное использование товарного знака»).

По его словам, «в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали всех участников незаконного промысла – у «предпринимателей» изъято порядка 10 тыс. подделанных упаковок продукции на общую сумму более 250 тыс. грн., а также сырье общей стоимостью порядка 5 млн. грн.».

С.РОГОЗИН отметил, что убыток, причиненный компании-правообладателю, под чьей маркой злоумышленники реализовывали смесь соды и соли, составляет порядка 6,2 млн. грн.

Следствие продолжается.