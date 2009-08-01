В МИД убеждают, что Киев не пошел на попятную под давлением Москвы

Министерство иностранных дел Украины приостановило решение о высылке генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА до «зеркального ответа» России относительно Генерального консула Украины в Санкт-Петербурге Натальи ПРОКОПОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник МИД Украины.

В частности, собеседник агентства подчеркнул, что в МИД Украины крайне удивлены интерпретацией событий, связанных с последним дипломатическим скандалом в украинско-российских отношениях. Несмотря на многочисленные разъяснения в СМИ бытуют совершенно неадекватная оценка решения МИД Украины в отношении Генерального консула РФ в Одессе, добавил он.

«На самом деле ситуация такова, что на встрече в украинском внешнеполитическом ведомстве 28 июля именно по просьбе временного поверенного в делах России в Украине Всеволода ЛОСКУТОВА было принято решение временно приостановить действие рекомендации о досрочном прекращении миссии Генконсула РФ в Одессе», - сказал сотрудник МИД Украины.

По его словам, российские коллеги аргументировали свою просьбу тем, что уровень генеральных консулов является, по сути, политическим и соответствующая высылка спровоцирует крайне серьезное обострение двусторонних отношений. В Киеве согласились пойти навстречу российской стороне, сделав одновременно однозначное предупреждение А.ГРАЧЕВУ, что любой его шаг, который можно будет рассматривать как несовместимый с дипломатическим статусом, приведет к его высылке, добавил он.

«И у нас уже есть основания утверждать, что соответствующий сигнал был правильно понят всеми дипломатическими представителями России в Украине», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что все эти решения принимались за день до того, как стало известно о «зеркальном ответе» МИД РФ и желании выслать Генерального консула Украины в Санкт-Петербурге.

«Так что говорить о том, что Киев пошел на попятную под давлением Москвы, нет совершенно никаких оснований», - сказал он.

Кроме того, по его информации, никакой ноты, которую якобы отозвал МИД Украины, в природе не существует. Все рекомендации украинской стороны были доведены до сведения В.ЛОСКУТОВА в устной форме, что соответствует дипломатической практике. «Более того, Москва уговаривала Киев оставить и старшего советника Виктора ЛЫСЕНКО, но МИД Украины остался непреклонен, хотя мы и понимали, что Россия попытается ответить максимально болезненно, что и произошло – из Москвы уезжает советник Игорь БЕРЕЗКИН, который был одним из наиболее компетентных дипломатов в украинском посольстве», - сказал сотрудник украинского внешнеполитического ведомства.

«В свете всего этого украинским дипломатам очень неприятна та волна критики, которая развернулась в украинских СМИ, которая связана с элементарным непониманием особенностей дипломатических сношений и винегретом из информации», - подчеркнул он.